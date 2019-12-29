Sağlık personelini taşıyan TSK'ye ait uçak Mogadişu'ya ulaştı29 Aralık 2019 Pazar 09:08 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 09:39
Türkiye, Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalililer için sağlık personeli ile sağlık malzemesi gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı." denildi.
Türkiye hızla harekete geçti
Mogadişu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından, UMKE ve cerrahi personelden 20 kişilik bir ekip oluşturulmuş, sağlık personelini taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "Uçan kale" olarak adlandırılan A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye saatiyle 23.00'te Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mogadişu'ya hareket etmişti.
UMKE ve cerrahi personelin, Somali'de yaralıların tedavisine destek olacağı, ağır yaralıların tedavi için Türkiye'ye getirileceği belirtilmişti.
Somali'de 90 kişi yaşamını yitirdi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen terör saldırısında, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 90 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber