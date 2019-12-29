Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla gönderilen ve sağlık personeli ile sağlık malzemesini taşıyan TSK’ya ait uçağımız Mogadişu’ya ulaştı." denildi.

Türkiye hızla harekete geçti

Mogadişu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından, UMKE ve cerrahi personelden 20 kişilik bir ekip oluşturulmuş, sağlık personelini taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait "Uçan kale" olarak adlandırılan A400M tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye saatiyle 23.00'te Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Mogadişu'ya hareket etmişti.

UMKE ve cerrahi personelin, Somali'de yaralıların tedavisine destek olacağı, ağır yaralıların tedavi için Türkiye'ye getirileceği belirtilmişti.

Somali'de 90 kişi yaşamını yitirdi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen terör saldırısında, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber