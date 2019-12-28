AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Adana'da konuşan Çelik, Türkiye'nin her zaman Somali'nin yanında olduğunu söyledi.

Çelik, "Halka dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Türkiye her zaman onların yanında Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali hiçbir zaman yalnız kalmayacak her zaman Türkiye'yi yanında hissedecek. Terörle mücadelesinde sonuna kadar Somali'yle beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

"(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."

Ayrıntılar gelecek...