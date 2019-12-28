Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu.

Libya'daki son gelişmelere değinen Çavuşoğlu, "Libya'yı da Suriye yapmak istiyorlar. Eğer bugün Libya, Suriye gibi olsun; sonra sıra o bölgedeki ülkelere gelir. İslam dünyasının içinde sürekli çatışmalar var, sorunlar var. İslam İşbirliği Teşkilatı bu sorunları çözme noktasında güçlü değil, birlik beraberlik de yok." dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP, MHP ve İyi Parti'den randevu talebinde bulundu.

Somali saldırısı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Biliyorsunuz Somali'de 2 tane hastanemiz var. İhtiyaç halinde yaralıları Türkiye'ye getireceğiz. Biz terörün her türlüsünü lanetliyoruz, her türlüsüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Dostlarımıza ve kardeşlerimize de en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Somalili kardeşlerimizi bugüne kadar hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonra da yalnız bırakmayacağız."

Türkiye'nin Otomobili

Türkiye'nin Otomobili hakkında, "Biz artık dengeleri değiştiriyoruz" diyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dün tanıtımını yaptığımız yerli ve mili otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa bunu konuşuyor. Birçok otomobil firması bu anlamda hedeflerini öne çekmeye başladı ki 'Türkiye'den önce piyasaya girebilir miyim?' diye. Biz artık dengeleri değiştiriyoruz."

Kaynak: AA