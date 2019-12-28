Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 90 kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırısına Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile, saldırıyı lanetledi. Hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve "dost" somali halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Koca, "Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu’ya gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Somali’deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu’ya gönderiyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 28, 2019

Kaynak: TRT Haber