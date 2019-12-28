İletişim Başkanı Altun'dan Somali'deki terör saldırısıyla ilgili taziye paylaşımı28 Aralık 2019 Cumartesi 13:38 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 13:46
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum." dedi. Altun, Türkiye'nin terörle mücadelede Somali'nin yanında olduğunu söyledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Somali'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili taziye paylaşımında bulundu.
Altun, Twitter adresi üzerinden yaptığı paylaşımda, "Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır." ifadelerini kullandı.
Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 28, 2019
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 80 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: TRT Haber