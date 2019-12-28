MHP'nin 2020 yılında gündemi oldukça hareketli olacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk gününden itibaren yoğun mesaiye girecek.

MHP lideri, ocak ayının ilk pazartesi günü partisinin Başkanlık Divanı'nı toplayacak. Ardından Meclis Grup toplantısında kürsüde olacak. Bu dönemin ilk grup toplantısını 7 Ocak'ta yapacak.

Bahçeli, 10 Ocak'ta partisinin yetkili kurullar toplantısına başkanlık edecek. Ankara'da yapılacak toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları bir arada olacak. Üç gün sürecek olan kampta; iç ve dış gelişmeler, MHP'nin Meclis çalışmaları ve Cumhur İttifakı'nın geleceği konuşulacak.

Bahçeli, kamp sonrasında gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile buluşacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlediği toplantıda gündemdeki gelişmelerle ilgili habercilerin sorularını yanıtlayacak.

Kaynak: TRT Haber