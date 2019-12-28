Saldırı, Mogadişu'daki bir kontrol noktasında düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Somali’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz son durumu @trthaber canlı yayınında anlattı.https://t.co/jOj9KNSIuU pic.twitter.com/rvLpyAk1qj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 28, 2019

Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar, patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldığını ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ise yaralıların birçoğunun Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

TİKA Mogadişu Koordinatörü Galip Yılmaz, saldırıda hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşıyla ilgili açıklamada bulundu.

2 vatandaşın ülkede faaliyet gösteren bir Türk şirketinde çalıştığını ifade eden Yılmaz, "Firma, patlamanın olduğu bölgede, Katar'ın finanse ettiği Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenmişti." ifadelerini kullandı.

Patlamanın olduğu nokta yakınında herhangi bir Türk kuruluşun bulunmadığı bilgisini paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Patlamanın olduğu saat ve lokasyon dikkate alındığında Mogadişu'nun ana lojistik noktası olması ve bölgede çok fazla sayıda üniversite, okul, yetimhane bulunması ölü sayısını artırdı. Patlamada ölen ve yaralananların büyük bir kısmı öğrencilerden ve Mogadişu'ya meyve sebze satmaya gelen bölge halkından oluşuyor."

Çavuşoğlu başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

#Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş #Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 28, 2019

Altun'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da terör saldırısında hayatını kaybedenlerle ilgili taziye paylaşımında bulundu.

Somali'de 2 vatandaşımızla birlikte 80 civarında kişinin hayatını kaybettiği terörist saldırıyı lanetliyorum. Menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ülkemiz, terörle mücadelede Somali’nin yanındadır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 28, 2019

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AA