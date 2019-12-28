Somali'deki bombalı saldırıya Türkiye'den tepki yağdı28 Aralık 2019 Cumartesi 14:40 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 16:29
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıya Türkiye'den tepki yağdı.
Mogadişu'da bugün düzenlenen saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 90 kişi hayatını kaybetti.
Menfur saldırıya Türk yetkililerden tepki yağdı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'nin yanındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanında olunduğunu kaydetti.
#Somali’de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali’nin yanındayız.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 28, 2019
TBMM Başkanı Şentop: Terör, insanlık dışı bir yöntem
Saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini aktaran TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi.
Somali’de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 28, 2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan başsağlığı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
#Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş #Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 28, 2019
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Nefretle kınıyorum
Saldırıya tepki gösteren bir diğer isim ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oldu.
Terör örgütlerini kendi dış politik çıkarlarının taşeronu olarak kullanan emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 28, 2019
Kaynak: TRT Haber