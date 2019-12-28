Mogadişu'da bugün düzenlenen saldırıda aralarında 2 Türk vatandaşının da bulunduğu en az 90 kişi hayatını kaybetti.

Menfur saldırıya Türk yetkililerden tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Somali'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanında olunduğunu kaydetti.

#Somali’de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali’nin yanındayız. — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 28, 2019

TBMM Başkanı Şentop: Terör, insanlık dışı bir yöntem

Saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini teessürle öğrendiğini aktaran TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dost Somali halkına ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına baş sağlığı diledi.

Somali’de gerçekleşen saldırı, terörün ne denli insanlık düşmanı bir yöntem olduğunu göstermesi bakımından acil bir uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye’nin terörün her türlüsüne karşı yürüttüğü kararlı ve örnek mücadelenin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 28, 2019

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

#Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş #Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 28, 2019

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Nefretle kınıyorum

Saldırıya tepki gösteren bir diğer isim ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oldu.

Terör örgütlerini kendi dış politik çıkarlarının taşeronu olarak kullanan emperyalist oyunların karşısında bir ve beraber olacağız. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) December 28, 2019

Kaynak: TRT Haber

