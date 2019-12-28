Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki yangınlar haftalardır söndürülemiyor.

Ülkenin simgelerinden ve en sevilen hayvanlarından olan koalalar ise yaşam mücadelesi veriyor.

Avustralya Çevre Bakanı Sussan Ley, yangınlar nedeniyle koalaların yaşam alanının yüzde 30'unun yok olduğunu belirterek, "Yangınlar söndürüldüğünde (koala nüfusu hakkında) daha fazla bilgi sahibi olacağız." dedi.

5 milyon hektar alan kül oldu

Ülkede eylülden bu yana devam eden yangınlarda toplam 5 milyon hektar alan ve binden fazla ev kül oldu. Yangınlarda 9 kişi de hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: Reuters]

Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde yangın tehlikesinin hala çok yüksek olduğu ifade edilirken, Sidney'in batı kırsalında cumartesi günü hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükseldi.

[Fotoğraf. Reuters]

Tepki çeken tatiller

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, yangınlar sürerken ailesiyle Hawaii tatiline çıkması tepki çekince özür dileyerek geçen hafta sonu ülkeye dönmüştü.

Bu kez de Güney Galler Acil Servisler Bakanı David Elliot, yangınlar devam ederken ailesiyle yurt dışına tatile gitti. Elliot, tepkiler üzerine kendisinin günlük olarak bilgilendirileceğini ve gerekmesi halinde derhal ülkeye döneceğini söyledi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti 28 bin kadar koalaya ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA