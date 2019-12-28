Dünya
ABD’de havacılık tesisinde patlama: En az 15 yaralı28 Aralık 2019 Cumartesi 10:48 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 12:01
ABD'de özel ve ticari uçak serisi Cessna'nın üretildiği tesiste patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlama, Kansas eyaletindeki Wichita kentinde bulunan Textron Havacılık tesisinde meydana geldi.
Özel ve ticari uçak serisi Cessna'nın üretildiği tesiste meydana gelen patlamada en az 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Patlamanın sıvı azot hattının zarar görmesiyle meydana geldiği kaydedildi.
Kaynak: DHA