Dünya
Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldular28 Aralık 2019 Cumartesi 11:15 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:18
ABD'nin Teksas eyaletindeki otoyolda meydana gelen bir kaza için bölgede bulunan görevliler, aynı noktada bir tırın yoldan çıkması sonucu ölümden döndü.
Kaza Teksas eyaletinin Lubbock kentinde meydana geldi.
Otoyolda seyreden bir tır, sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalması sonucu önündeki cipe çarparak yoldan çıktı.
Daha önce meydana gelen bir kaza sebebiyle olay yerinde bulunanlar ise tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Kaynak: Reuters
Etiketler: tır kazası Teksas lubbock kaza abd kaza