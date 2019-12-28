Kaza Teksas eyaletinin Lubbock kentinde meydana geldi.

Otoyolda seyreden bir tır, sis nedeniyle görüş mesafesinin kısalması sonucu önündeki cipe çarparak yoldan çıktı.

Daha önce meydana gelen bir kaza sebebiyle olay yerinde bulunanlar ise tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: Reuters