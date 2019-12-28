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Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıları kabul etti28 Aralık 2019 Cumartesi 23:32 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 23:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Dolmabahçe'de Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.
Sanatçılar kadına şiddete karşı hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi.
Kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Kaynak: TRT Haber
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