Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Somali'nin yanındadır28 Aralık 2019 Cumartesi 19:08 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 19:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıya ilişkin, "Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." dedi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Somali'nin yanında olduğunu vurguladı.
Mogadişu'daki terör saldırısını lanetlediğini ifade eden Erdoğan, "Saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." dedi.
Kaynak: TRT Haber