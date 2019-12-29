Bakan Akar: İdlib'deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız29 Aralık 2019 Pazar 09:46 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 09:59
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İdlib'de ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.
Bakan Akar, "İdlib'de ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler." dedi.
Akar, Libya tezkeresiyle ilgili, "TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA