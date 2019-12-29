Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Bakan Akar, "İdlib'de ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler." dedi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Akar, Libya tezkeresiyle ilgili, "TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır." açıklamasında bulundu.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: AA