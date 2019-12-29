Yılbaşı öncesi alkollü içki ve gıda denetimleri artırıldı

Yılbaşı öncesi alkollü içki ve gıda denetimleri artırıldı

Adana ve Mersin'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Adana ve Mersin'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

Ekonomi