Turan Sevi ve Mehmet Kaplan...

Biri Aydın'dan, diğeri Denizli'den Somali'ye gitmişti. İnşaat firmasında çalışıyorlardı, bombalı saldırının hedefi oldular. Ülkelerinden kilometrelerce uzaklıkta can verdiler...

Ustabaşılık yapan Turan Sevi 67 yaşındaydı. 3 çocuk babası Sevi, Somali'deki işini tamamlayınca emekli olacaktı. Sevi'nin ölüm haberi Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ailesini yasa boğdu.

Sevi'nin yeğeni Emrah Çevik, "2 ay önce Somali'ye Ankaralı bir inşaat firması ile beraber operatör olarak göreve gitti. Son göreviydi, 'Son defa gidiyorum' dedi. Maalesef geri dönemedi. Bu hain terör saldırısı yüzünden" dedi.

Turan Sevi'nin cenazesi Efeler ilçesinde yapılacak törenle ebediyete uğurlanacak.

Aynı saldırıda hayatını kaybeden, 3 çocuk babası iş makinesi operatörü Mehmet Kaplan için de Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tören düzenlenecek.

Somalili yaralılar Türkiye'ye getirildi

Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili, uçakla Türkiye'ye getirildi. Ayrıntıları ise TRT Haber Muhabiri Muhammet Ali Pehlivan aktardı.

Somali’deki bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki Türk vatandaşın cenazeleri ve yaralanan 16 Somalili Türkiye’ye getirildi. Detayları @trthaber muhabiri Muhammet Ali Pehlivan Aktardı. pic.twitter.com/eSasGOu1zo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2019

Kaynak: TRT Haber