Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li meclis üyeleri hakkındaki iddialarını savcıya anlattı.

Sinan Aygün, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade vermek üzere Ankara Adliyesine gitti. Suç duyurusunda ve basın toplantısında ifade ettiği iddialarını tekrarladı.

Mahkemelik olan inşaatı belediyeden alınan ruhsata göre yaptığını belirten Aygün, bu süreçte belediyenin CHP grup odasına çağrıldığını ve "okul yapımı bahanesiyle" kendisinden 25 milyon lira talep edildiğini söyledi.

Savcı belgeleri istedi

Aygün şu açıklamayı yaptı:

"Savcının daveti üzerine geldik. Savcı, televizyonda, basın toplantısında anlattığım belgeleri istedi, kendilerine belgeleri dosya halinde sunacağım."

Kaynak: TRT Haber