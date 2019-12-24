Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen yılın son kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

"İdlib'deki sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil"

İdlib'deki durum kritik bir şekilde devam ediyor. En son geçtiğimiz ağustos ayında bir ateşkes daha yapıldı, ancak son haftalarda rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Bizim bir heyetimiz Moskova'daydı, Rus tarafı 24 saat içinde çatışmaların durdurulması konusunda çalışıldığını ifade ettiler. Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak. Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz. İdlib'deki sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorundur.

"Terörle mücadele konusunda herkes ortak tavır içinde olmalı"

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PYD/YPG'nin saldırıları devam ediyor. Suriye'de savaş sona erecek ise terörle mücadele konusunda herkes ortak tavır içinde olmalı. Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak. ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz.

"Hafter'e silah ve asker göndermek bu süreci sabote etmektir"

[Libya ile Doğu Akdeniz Mutabakatı] Libya'da meşru hükümeti hedef alan saldırılar devam ediyor. Hafter'e daha fazla silah göndermek, asker göndermek bu süreci sabote etmek demektir. Hafter'in bu saldırılarını derhal durdurması gerekiyor.Rusya dahil olmak üzere Hafter'e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır. Uluslararası toplum Hafter'e çok net mesaj vermeli. Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz. Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır.

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez"

Libya halkını kendi başına bırakamayız. Anlaşmadan rahatsızlık duyanları görüyoruz. Üçüncü ülkelere tehdit teşkil etmeyen bir anlaşma yapıldı. Deniz yetki alanları konusunda Libya ile şeffaf bir anlaşma yaptık. Ulusal çıkarlarımızı teminat altına alıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Libya'daki sıcak gelişmelere bağlı olarak tezkere ihtiyacı doğabilir. Meşru Libya hükümetinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz.https://t.co/iZ3qtqcroB pic.twitter.com/hcwR94E9Ys — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2019

"Tezkere ihtiyacı doğabilir"

TBMM'de Libya Tezkeresiyle ilgili Meclis'te çalışma yürütülüyor. Tezkere ihtiyacı doğabilir, tezkere ihtiyaçlara göre şekillenecek. Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları atmaktan sarfınazar etmeyiz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Libya'daki sıcak gelişmelere bağlı olarak tezkere ihtiyacı doğabilir. Meşru Libya hükümetinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz.https://t.co/iZ3qtqcroB pic.twitter.com/hcwR94E9Ys — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2019

"Değerli Konut Vergisi'nde 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir"

Değerli Konut Vergisi konusunda, Cumhurbaşkanı çalışma yapılması talimatı verdi, 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Değerli konut vergisiyle ilgili çeşitli kurumlardan değerlendirmeler alındı. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak, 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir.https://t.co/iZ3qtqcroB pic.twitter.com/su3nUr6lT6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2019

"Tehdit dili Türkiye'yi istemediği yönlere yöneltebilir"

[ABD'nin yaptırım kararları] Kimse Türkiye'yi yaptırım dili ile hizaya getirme çabasında olmasın. Tehdit dili Türkiye'yi istemediği yönlere yöneltebilir. Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz.

"Asgari ücrette jest açıklaması herkesin taleplerini karşılayacak"

Asgari ücrette jest açıklamasını herkesin taleplerini karşılayacak şekilde anlamalıyız.

"Kanal İstanbul Montrö anlaşmasını ortadan kaldıracak bir proje değildir"

Kanal İstanbul bir belediye projesi değil, devlet projesidir. Türkiye için bu yapılabilir bir projedir. İlgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö anlaşmasını ortadan kaldıracak bir proje değildir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Montrö'yü tartışmaya açmayız. Kanal İstanbul bu anlaşma kapsamında yapılacak bir projedir. Montrö anlaşmasını ortadan kaldıracak bir proje değildir.https://t.co/iZ3qtqcroB pic.twitter.com/lWjbQxQ6oA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA