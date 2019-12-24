Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmişti. Öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

Bu konuda TBMM'de Libya'ya asker gönderilmesi konusunda bir tezkere hazırlığı var. Dün bu konu, AK Parti'nin MYK Toplantısında da gündeme geldi, konu enine boyuna değerlendirildi. Toplantıda, güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasının içinde Libya tezkeresinin de, Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili hususların da yer almasına ilişkin görüşler ifade edildi.

Tezkerenin sunulacağı tarih ise henüz belli değil. TBMM'nin 7 Ocak'ta mesaiye başlamasının ardından ele alınacak ilk konulardan birisi Libya tezkeresi olabilir.

Libya imzalanan iki anlaşma yürürlüğe girmişti

Türkiye ile Libya arasında varılan mutabakat muhtırası sonucunda iki önemli anlaşma imzalanmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmişti. Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma kabul edilmişti. Daha sonra da Meclis'in kapandığı gün, ara vermeden önce Libya ile ikinci bir kritik anlaşma olan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması da Meclis'ten geçmişti.

Kaynak: TRT Haber