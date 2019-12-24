Yerli otomobil için geri sayım sürüyor. 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılacak otomobilin yeni bir detayı ortaya çıktı.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobilin farlarının yanı sıra aynalarının da göründüğü yeni fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

TOGG, dün yerli otomobilin farlarının yer aldığı fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan paylaşımı çok sayıda kişi beğenmiş, yüzlerce kişi de yorum yapmıştı.

Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...



Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/bwqxPRrHA5 pic.twitter.com/Xum4SygK3O — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 23, 2019

Yerli otomobilin ilk talibi İstanbullu taksiciler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada çalışmaları bir süredir devam eden ve 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak yerli otomobil projesine, İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

İlk fotoğrafı Bakan Varank paylaşmıştı

Yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili'nin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber