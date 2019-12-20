Yerli otomobilden ilk fotoğraf20 Aralık 2019 Cuma 14:21 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 14:28
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilden ilk fotoğrafı paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin ilk fotoğrafını paylaştı.
Kuala Lumpur Zirvesi için Malezya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobile ilişkin sorusuna, "Türkiye’nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." ifadelerini kullanmıştı.
27 Aralık 2019 #TOGG#BilişimVadisi#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/SSmZ90x8Om— Mustafa Varank (@varank) December 20, 2019
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilinin ön gösterimine günler kala Bakan Varank da üzerleri branda ile örtülmüş iki otomobilin fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: TRT Haber