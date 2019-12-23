Yerli otomobil "göz kırptı"23 Aralık 2019 Pazartesi 14:44 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:57
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadeleri ile otomobilin farlarını içeren bir fotoğraf paylaştı.
Yerli otomobil için geri sayım sürüyor. 27 Aralık'ta ön gösterimi yapılacak otomobilin farları da ortaya çıktı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, fotoğrafı Twitter üzerinden yayınladı.
Paylaşımda, "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadelerine yer verildi.
Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 23, 2019
Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.#YeniliğeYolculuk#TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/bwqxPRrHA5 pic.twitter.com/Xum4SygK3O
Yerli otomobile ilişkin ilk fotoğrafı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank paylaşmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili'nin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze’de yapılacağını açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber