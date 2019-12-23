Bilim Teknoloji

Yerli otomobil "göz kırptı"

23 Aralık 2019 Pazartesi 14:44 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:57

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadeleri ile otomobilin farlarını içeren bir fotoğraf paylaştı.