Havacılık, yıllardır büyüyen ve önemi her geçen gün artan bir sektör.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre; kasım sonu itibarıyla Türkiye’de 195 milyon 618 bin kişi uçakla seyahat etti. Ayrıca 3 milyon 159 bin ton yük, hava yoluyla taşındı.

Tüm bu uçuşların sorunsuz ve güvenli yapılabilmesi için hayati unsur ise uçakların bakım ve onarım çalışmaları.

Türkiye’de uçakların bakım ve onarım işlemleri de toplamda 4 ayrı lokasyondaki 8 hangarda faaliyet gösteren Türk Hava Yolları Teknik AŞ tarafından gerçekleştiriliyor.

THY ve birçok hava yolu firması bu hangarlardan hizmet alıyor

Şu anda 8 hangar aynı anda 45 uçağa hizmet veriliyor. Bu sayının İstanbul Havalimanı'ndaki hangarların tamamlanması ile birlikte 90'a çıkması hedefleniyor. THY dışında dünyanın birçok ülkesinden hava yolu şirketleri de bakım ve onarım işlemleri için THY Teknik’in hangarlarını tercih ediyor.



Türk Hava Yolları Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, “Teknik bir şirket hangarsız olmaz. Çünkü bir uçağın bakımlarının yüzde 90’ını hangar içinde yapılması gerekiyor. Şu an bulunduğumuz hangarda Suudi Arabistan’dan bir hava yolu şirketi var, İrlanda’dan ve Pakistan’dan da var. Esas üçüncü şahıs hava yolu şirketlerinin bakımlarını Atatürk Havalimanı’nda yapıyoruz. Orada daha farklı uçakları görebilirsiniz” dedi.

Bakım ve onarım çalışmaları yabancı firmaların da hizmet almasıyla ciddi bir ihracat geliri oluşturuyor. Ahmet Karaman, bu konuda şunları söyledi:

“Bizim yıllık ciromuz 1.2 milyar dolar, bunun 350-400 milyon doları yurt dışından gelir. Türkiye’de ihracat yaparken ’50 milyon dolar ihracat yaptık’ diyoruz. Burada 300 milyon olunca ciddi bir rakam oluyor.”

Toplamda 5 bin teknik personel görev yapıyor

Hangara giren uçaklar, yapılacak işleme göre bazen bir gün bazen de haftalarca burada kalıyor.

Hangarlarda bir uçağın bakım ve onarım çalışmaları 60 kişilik ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Bütün hangarlarda hizmet veren teknik personel sayısı ise 5 bin. THY Teknik Bakım Müdürü Erol Kuru hangarlardaki işleyiş hakkında şunları söyledi:

“8-14 yıl arasında yapılan üst bakımlarda biz bir uçağı komple bütün parçalarını ayırıp tekrardan lego şeklinde toplayıp sonra bütün sistem testlerini yaparak güvenli ve emniyetli şekilde operasyona verilmesine yardımcı oluyoruz.”

50’den fazla atölye bulunuyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan hangarda 50'den fazla atölye hizmet verirken, bu atölyelerde hasarlı parçaların imalatı ve onarımı gerçekleştiriliyor.

Atölyelerde ayrıca uçakta bulunan her parçayla ilgili tamir ve tadilat çalışmalarını gerçekleştiren personel, üreticide yedeği bulunmayan parçalarla ilgili de çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan alınan olumlu sonuçlar da uçağın bakımlarının tamamlanmasında büyük önem taşıyor.



