Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice'deki dağlık ve kırsal alanlarda 21 Aralık 2019 tarihinde başlanan KIRAN-11 Müşterek Operasyonu devam ediyor.

Operasyonda, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde, iki farklı bölgede 456 kilogram esrar ele geçirildi.

13 adet kış sığınağı tespit edildi

Ayrıca, teröristler tarafından kullanılan, biri birbiriyle irtibatlı, 4 odalı ve 50 metrekare büyüklüğünde, biri 2 oda, bir mutfak ve bir tuvaletten oluşan 60 metrekare büyüklüğünde olmak üzere toplam 13 adet kış sığınağı tespit edildi. Sığınaklar, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi (PAMİ) ve Mayın/EYP Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edildi.

Çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler şunlar:

"2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet tabanca, 15 kilogram amonyum nitrat, 4 kilogram C-4 patlayıcı madde, 4 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 17 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 57 adet kütüklük, 1 adet güneş paneli, 1 adet pil düzeneği, 1 adet 4’lü pil bloğu, 11 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman."

Ele geçirilen, delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, diğer malzemeler de yerinde imha edildi.

El yapımı patlayıcı imha edildi

Lice'nin Hedik köyü kırsalında icra edilen temas araması esnasında, toprak altına gizlenmiş, 45 kilogramlık sanayi tüpü içerisine 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış bir adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi. EYP, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi (PAMİ) tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edildi.

Kaynak: TRT Haber