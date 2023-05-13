SİHA destekli MİT operasyonları terör örgütlerine darbe vurdu

Dünya genelinde tehditlerin evrilmesi karşısında yöntemleri ve yapısını sürekli değiştirerek yenileyen MİT, hem sahada istihbarat toplayarak hem de teknolojik imkanları kullanarak terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürüyor.

Yurt içi ve dışındaki nokta operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetini kısıtlayan MİT, yılbaşından bugüne kadar başta PKK, DEAŞ, MLKP ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda sözde üst düzey 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

Hem istihbarat ve hem de operasyonel alanda etkin şekilde kullanılan SİHA destekli operasyonlarda 11'i PKK, 2'si DEAŞ, 2'si MLKP, 1'i FETÖ ve 1'i El Kaide mensubu 17 terörist, nokta operasyonlarda öldürüldü ya da yakalandı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 20 Nisan 2022'de cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi olan terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz ve sözde Suriye sabotaj sorumlusu "Fırat Neval" kod adlı Özgür Namoğlu, 6 Ocak'ta Suriye'nin Haseke kentinde düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

Kırmızı bültenle aranan, MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Ocak'ta yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi M.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının planlanmasında ve uygulanmasında kilit rol oynayan PKK/YPG'li Halil Menci, Suriye'de 22 Şubat'ta gerçekleştirilen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

12 terör eyleminden sorumlu PKK/KCK'lı teröristi Türkiye'ye getirildi

"Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan ve 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş, Irak'ın Süleymaniye kentinde 28 Ocak'ta düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Suriye'de 19 Mart'ta terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Halep ve Tel Rıfat maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım ve 14 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka sorumlularından Mehmet Sarı, düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi.

FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, yurt dışında 14 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi, 18 Nisan'da tutuklandı.

"DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" yakalanacağını anlayınca intihar etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'nden katıldığı canlı yayında, MİT'in uzun süre takip ettiği "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin Suriye'de 29 Nisan'da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve gizli operasyon düzenledi. Terörist Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

Metropollerde eylem talimatı veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da 30 Nisan'da etkisiz hale getirildi.

MİT, Suriye'de düzenlediği operasyonda, aralarında kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın eski sözde Türkiye valisi Şahap Variş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı.

Irak'ın kuzeyinde 9 günde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu "Cudi Engizek" kod adlı Ahmet Gümüş, 5 Mayıs'ta sözde özel güç lojistik sorumlusu "Firaz Zilan" kod adlı Neçirvan Seven, 9 Mayıs'ta sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından "Deniz Bahri" kod adlı Tekin Okan ve Duhok/Gara bölgesinde 7 Mayıs'ta sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz düzenlenen operasyonlarla etkisizleştirildi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu "Soro Guyi" kod adlı Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Birçok terör eylemine katılan, üs bölgelerine yönelik saldırıların sorumlusu olan PKK/YPG mensubu "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel de MİT'in Suriye'deki operasyonlarında etkisiz hale getirilen isimler arasında yer aldı. Sözde Hol eyaleti genel sorumlusu olan Demirel'in vurulduğu operasyon Suriye'nin kuzeyindeki Tel Hamis'te gerçekleştirildi.

Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları bir araya geldi

2022 yılının son günlerinde devreye alınan Suriye krizi ve bölgedeki terör örgütleriyle ortak mücadele çabaları bu yıl da sürdürüldü.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında 25 Nisan'da yapılan toplantıya katıldı. Toplantıda, tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı oldukları teyit edildi, Suriye'de ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için bu formattaki toplantıların devamının önemine vurgu yapıldı.