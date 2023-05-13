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Gündem
AA 13.05.2023 11:26

YSK üyeleri seçimi "Kokpit"ten takip edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin sonuçlarını, "Kokpit" adı verilen ekrandan takip edecek.

YSK üyeleri seçimi "Kokpit"ten takip edecek

YSK, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik teknik hazırlıklarını da tamamladı.

Kurulun kendi mühendislerince hazırlanan yazılım Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS), yurt içi, yurt dışı, il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları olmak üzere toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor.

Bu kapsamda, SEÇSİS Veri Merkezi'nde, seçim sonuçlarını eş zamanlı izlemek amacıyla hazırlıklar tamamlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında, seçim sonuçlarını "Kokpit" adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

Siyasi partilere de açık olacak

"Kokpit" ekranı, YSK konferans salonunda, seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak.

İlçe seçim kurullarında SEÇSİS'e girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak, eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak.

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