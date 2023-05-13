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Gündem
TRT Haber 13.05.2023 11:01

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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ETİKETLER
Terörle Mücadele PKK/YPG Barış Pınarı Harekatı
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