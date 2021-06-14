Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren COVID-19 aşı randevusu açılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı da dün saat 19.30 itibarıyla 34 milyon 493 bin 508'e ulaştı. Toplam uygulanan aşı miktarı 34 milyon 493 bin 508 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye en çok aşı yapılan 10. ülke

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 335 milyon 903 bin dozu aştı. Türkiye en çok aşı yapılan 10'uncu ülke oldu.

Aşılama süreci hız kazandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programına yeni meslek grupları eklenmişti.