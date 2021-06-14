Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"NATO'ya ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir"

Küresel istikrarın muhafazasında NATO'nun hem belirleyiciliği hem de üstlenmesi gereken sorumluluklar artmıştır. Dönem, sorumluluktan kaçma değil, elini taşın altına koyma dönemidir. NATO'yu askeri bakımdan daha muhkem hale getirirken siyasi boyutunu da tahkim edecek adımların atılması yönünde kararlar aldık. Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya, NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'den Karadeniz'e, Avrupa'dan Asya'ya, NATO'nun sağladığı güvenlik şemsiyesine ihtiyaç duyulan her yerde ittifak aktif rol üstlenmelidir.https://t.co/Hmx6qLRQgz pic.twitter.com/OkLnxzhAY4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

"Örgütler arasında ayrım mevcudiyetini koruyor"

Türkiye DEAŞ belasına karşı göğüs göğüse mücadele etmiş, Suriye'nin güneyinden bu örgütün sökülüp atılmasını sağlamış tek NATO müttefikidir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde, 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden arındırdık. Terör meselesinde örgütler arasında ayrım yapan, iyi terörist-kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış, mevcudiyetini ne yazık ki koruyor. Böyle ikircikli bir tavrın terörü yok edemeyeceği, bilakis terör örgütlerine cesaret vereceği açıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye DEAŞ belasına karşı göğüs göğüse mücadele etmiş, Suriye'nin güneyinden bu örgütün sökülüp atılmasını sağlamış tek NATO müttefikidir. Sınır ötesi operasyonlarımız sayesinde, 8 bin 200 kilometrekareden fazla alanı terörden arındırdık. pic.twitter.com/ksQGuJRXu2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

"PYD/PKK'ya verilen desteğin sonlandırılması gerektiğini dile getirdik"

Kaynak ülkelere teslim ettiğimiz teröristlerin hiçbir tahkikata uğramadan serbestçe dolaşabilmesi, hatta kimi ülkelerde terör eylemi yapabilmesi büyük bir zafiyettir. Gerek zirve hitabımızda gerek ikili görüşmelerimizde, PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik. Temennimiz, tüm müttefiklerimizin sığ siyasi hesapları artık bir yana bırakıp, Türkiye ile tam bir dayanışma sergilemesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerek zirve hitabımızda gerekse ikili görüşmelerimizde PYD/PKK'ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik.https://t.co/Hmx6qLRQgz pic.twitter.com/JNE5r3SevC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

"Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

(Biden ile görüşme) İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde, doğrudan diyalog kanallarını, etkin ve düzenli şekilde kullanma konusunda mutabık kaldık. Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin görünüm sergilediğini düşünüyoruz. Ortak çıkarlara sahip olduğumuz alanlardaki iş birliği imkanlarını yapıcı bir yaklaşımla ele aldık. Son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. İlerleyen dönemlerde iş birliğimizi artıracağız. Biden ile görüşme, ilişkilerin devamı açısından olumlu. Kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim, gelebileceğini söyledi.

[Biden ile görüşme]Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlişkilerin devamı açısından olumlu olduğunu söylüyorum. Ben kendisini ayrıca Türkiye'ye davet ettim. Türkiye'ye davet konusunda da şu yoğunluklarımı aştıktan sonra Türkiye'ye gelebileceğini ayrıca söyledi.https://t.co/Hmx6qLRQgz pic.twitter.com/LvFpXgFt1M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

S-400 ve F-35 konusu

S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, bunun yanında F-35 konusunu da aynı şekilde yine ifade ettim.https://t.co/isOJaff7xN pic.twitter.com/HWrg7Zc7xA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

"Miçotakis ile görüşme güzel geçti"

Yunanistan ile görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık. Miçotakis ile güzel bir görüşme geçti. "Gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım" dedim.

[Miçotakis ile görüşme] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz görüşmelerimizi ikili olarak yapalım ve daha da ilerisi biz görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapmak suretiyle, 'Araya birilerini sokmamızın anlamı yok' kararına vardık. pic.twitter.com/2wVIl8MHUb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

Afganistan konusu

Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, diplomatik, lojistik, mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. (Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması) Pakistan'ı yanımıza alma düşüncemizi, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine (Biden) söyledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa; diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda ABD'nin bize vereceği destek büyük önem arz ediyor.https://t.co/Hmx6qLRQgz pic.twitter.com/mIz2D2LJyY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 14, 2021

Macron: İslam'a karşı olmam söz konusu değildir

Fransa Cumhurbaşkanı Macron "İslam'a karşı olmam söz konusu değildir, bunu bir dost olarak size söylüyorum" dedi.