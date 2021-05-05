Türkiye, koronavirüse karşı aşılamada dünyanın pek çok ülkesini geride bıraktı. Uygulanan aşı sayısı 24 milyonu geçti. Aşılama çalışmaları halen aşamalar halinde devam ediyor.

Salgının sona ermesi için hayati önem taşıyan COVID-19 aşısıyla ilgili akıllara pek çok soru geliyor. Sağlık Bakanlığının sitesinde yer alan COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda merak edilen her sorunun yanıtı ayrıntılı olarak veriliyor. COVID-19 aşısıyla ilgili sıkça soruların soruları derledik.

[Fotoğraf: AA]

1. Aşı sırasının geldiği nasıl anlaşılır?

COVID-19 aşısı yapılacak grupta olunup olunmadığı e-Nabız uygulamasına girilerek kontrol edilebiliyor. Ayrıca kısa mesajla (SMS) öğrenmek de mümkün. Bunun için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası ve TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi yazılıp 2023’e kısa mesaj gönderilebiliyor.

2. COVID-19 aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı yapılacak grupta olanlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabız üzerinden randevu alabiliyor.

3. COVID-19 geçirenler yine de aşı olmalı mı?

Koronavirüse yakalanan kişilerde koruyuculuk bir süre devam ediyor. Hastalık geçiren sağlık çalışanları virüse maruz kalma oranları daha yüksek olduğu için bir ay, diğer gruplar ise 6 ay sonra aşı olmalı.

4. Aşıdan sonra hangi yan etkiler görülebilir?

Bugüne kadar ciddi yan etkilere rastlanmadı. Aşılama sonrasında sıklıkla görülen hafif yan etkiler şöyle sıralanıyor: Yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik.

[Fotoğraf: AA]

5. Aşı alerjik reaksiyonlara neden oluyor mu?

Nadir de olsa alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Rahatsızlık hissedilmesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve yakın zamanda aşı olunduğu bilgisi verilmeli.

6. Aşı olanlar koronavirüs tedbirlerini bırakabilir mi?

Aşılamadan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi genellikle birkaç hafta alıyor. Herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Ayrıca aşılanan kişi hastalıktan korunuyor olsa bile virüsü aldıysa, başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerekiyor.

[Fotoğraf: AA]

7. COVID-19’u geçirmek, aşıya göre daha uzun süre mi koruyor?

Bir hastalığı geçirerek kazanılan “doğal” bağışıklık düzeyi, hastalığa ve kişiye göre değişiyor. Yürütülen bazı araştırmalar COVID-19’a karşı gelişen doğal bağışıklığın uzun süreli olmadığını gösteriyor.

8. Temaslı olup da PCR testi negatif çıkanlar ne zaman aşı yaptırmalı?

Karantina sürecini tamamladıktan sonra öncelikli risk grubunda yer alıyorlarsa aşı yaptırmalılar.

9. İlk dozda seçilen aşı tipi ikinci dozda değiştirilebilir mi?

İlk dozda hangi COVID-19 aşısı yapılmışsa, ikinci doz da aynı aşıyla yapılmalı.

10. COVID-19 olduğunu bilmeden aşı yaptırmanın bir zararı var mı?

COVID-19 pozitif olan bir kişiye COVID-19 aşısı uygulanmasının olumsuz bir etkisi bulunmuyor.

