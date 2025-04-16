Seyahatte 'Aile Yılı' indirimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2025 Aile Yılı’nda kavuşmalara destek oluyoruz." mesajını paylaştı.

Yapılan açıklamada, ailece yola çıkmanın daha avantajlı olduğu belirtildi. Uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde yüzde 15’ten yüzde 50’ye varan indirim sağlandığı kaydedildi.

Buna göre, aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişiye uçak seyahatlerinde yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Trenlerde ise ailelere yüzde 15, yeni evlenenlere yüzde 50 indirim yapılıyor. Otobüs firmaları da an az 2, en fazla 4 kişilik ailelere yüzde 40'a varan indirim sağlıyor.