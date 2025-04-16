Açık 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.04.2025 01:02

Seyahatte 'Aile Yılı' indirimi

2025 Aile Yılı kapsamında ulaşımda indirimli bilet uygulaması başladı. Ailelere uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde yüzden 50'ye varan indirimler sağlanıyor.

Seyahatte 'Aile Yılı' indirimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2025 Aile Yılı’nda kavuşmalara destek oluyoruz." mesajını paylaştı.

Yapılan açıklamada, ailece yola çıkmanın daha avantajlı olduğu belirtildi. Uçak, tren ve otobüs seyahatlerinde yüzde 15’ten yüzde 50’ye varan indirim sağlandığı kaydedildi.

Buna göre, aynı aileden en az 3, en fazla 9 kişiye uçak seyahatlerinde yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Trenlerde ise ailelere yüzde 15, yeni evlenenlere yüzde 50 indirim yapılıyor. Otobüs firmaları da an az 2, en fazla 4 kişilik ailelere yüzde 40'a varan indirim sağlıyor.   

 

ETİKETLER
Aile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Yılı
Sıradaki Haber
Milli Savunma Bakanı Güler Almanya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:07
LGS başvuruları bugün sona eriyor
01:00
Milli Savunma Bakanı Güler Almanya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
00:44
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekilliğine Prof. Dr. Topaloğlu atandı
00:39
Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği kuruldu
00:18
Ehliyetsiz araç ve usulsüz çakar kullanan sürücüye 313 bin 698 lira ceza
00:12
TBMM Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor
İzmir'de sahilde yosun tabakası oluştu
İzmir'de sahilde yosun tabakası oluştu
FOTO FOKUS
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
Antalya'da başıboş köpeğin kovaladığı çocuğa motosiklet çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ