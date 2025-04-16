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Gündem
AA 16.04.2025 00:09

TBMM Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısında, 13 ülkenin ulusal parlamentoları İstanbul'da bir araya gelecek.

TBMM Filistin davasına destek için parlamentoları buluşturuyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM'nin girişimleriyle 18 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek toplantı ile teşkili duyurulacak Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun, Filistin konusunda işbirliği ve istişare platformu olması amaçlanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki ilk toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapta bulunması bekleniyor.

Kurtulmuş'un açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Ali Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov, Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen hitapta bulunacak.

Toplantıya, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias da bir video mesajla katılacak.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıların, katliamların ve bunun sonucu ortaya çıkan insani felaketin sona erdirilmesi için parlamenter diplomasinin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bir araya gelecek Grubun, uluslararası kamuoyuna İsrail saldırganlığına karşı güçlü ve ortak bir tutum alma çağrısı yapması öngörülüyor.

Kurtulmuş'un inisiyatifiyle başlatılan parlamenter girişim

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un aldığı inisiyatifle başlatılan parlamenter girişimle, Filistin için parlamentolar arası bir dayanışma hattının kurulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme yönelik desteğin güçlendirilmesi, Filistin devletini tanıyan ülke sayısının arttırılması, Filistin halkının meşru haklarının savunulması, başta Gazze olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölgedeki insani felaketlerin bir an önce durdurulması için ortaya konulacak çözümler üzerine görüşmeler gerçekleştirilecek.

Türkiye'de düzenlenen uluslararası etkinliklerden biri olacak ve "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu"nun teşkili ile yol haritasının da belirleneceği toplantının sonunda, katılımcı ulusal parlamentoların ortak deklarasyonunun yayınlanması öngörülüyor.

Öte yandan toplantı kapsamında meclis başkanları ikili görüşmelerde de bulunacak.

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Filistin Devleti Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan TBMM İstanbul
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