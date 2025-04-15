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TRT Haber 15.04.2025 22:35

Meclis'te zirai don afetinin araştırılması için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Meclis'te zirai don afetinin araştırılması için komisyon kuruldu

Tarlalardaki ürünleri soğuk vurdu, binlerce üretici olumsuz etkilendi. AK Parti son 50 yılın en büyük zirai don afetini Meclis gündemine taşıdı.

Partilerin uzlaşısı ile Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verildi. Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Araştırma komisyonu üç ay çalışacak

Komisyon, hava şartları nedeniyle üretimi olumsuz etkileyen zirai don felaketini tüm boyutlarıyla inceleyecek, varsa çözüm önerilerini ele alacak. Üreticilerin yaşadığı sorunlar yerinde incelenecek.

Aynı zamanda alınacak tedbirler için uzman isimler Meclis'te ağırlanacak. Bakanlık ve ilgili kurum temsilcilerinden bilgi alınacak.

Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra raporunu hazırlayacak. O raporda, yapılacak yasal düzenlemeler ve alınacak önlemler yer alacak.
 

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AK Parti Araştırma TBMM Yasal Düzenlemeler
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