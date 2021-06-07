TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, Pakistan'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Paylaşımda, "Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeş Pakistan halkına en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.