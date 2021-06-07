Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Şentop'tan Pakistan'a taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'ın Sindh eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, Pakistan'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Paylaşımda, "Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeş Pakistan halkına en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 7, 2021
Kardeş Pakistan halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. @AsadQaiserPTI @OfficeSenate https://t.co/ELuNYVdNo2
Etiketler: Mustafa Şentop Pakistan
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