Şehit Uzman Çavuş Samet Şeker, son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker'in naaşı memleketi Samsun'da toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Pençe-Yıldırım' harekatında, Irak'ın kuzeyinde mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Şehit Şeker'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı’nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Samsun’a götürüldü.
Samet Şeker'in cenazesini; babası Nurettin ve annesi Münevver Şeker, kardeşi Figen Yiğit, nişanlısı Nidanur Dursun ile yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi karşıladı.
Cenazeye çok sayıda kişi katıldı
Şehit Samet Şeker'in cenazesi, Bafra ilçesinde bulunan Şeyhören Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra Bafra Şehitliği'ne götürüldü.
Buradaki törene yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ve yüzlerce kişi katıldı.
Şehit Samet Şeker, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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