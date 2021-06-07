Sadece İstanbul'da değil, Marmara'ya kıyısı olan tüm illerde müsilaj (deniz salyası) sorunu büyüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti, Marmara'ya kıyısı olan 7 ile genelge gönderdi.

Temizlik seferberliği 8 Haziran'da başlıyor

Bakan Murat Kurum'un imzasını taşıan genelgede, hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın 6 Haziran'da kamuoyu ile paylaşıldığı bilgisi hatırlatıldı.

Müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanmasıyla ilgili 8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

Seferberlik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımı ile Caddebostan Sahili'nden saat 14.00'de başlatılacak.

Temizlik çalışmaları, İstanbul'da Pendik, Kocaeli'de Karamürsel, Bursa'da Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülecek.

Genelgede şunlar denildi:

"Bu çerçevede; Marmara Denizine kıyısı olan Valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm Merkez, Bağlı ve Taşra Teşkilatları, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri ve Katı Atık Belediye Birlikleri, Sivil Toplum Kuruluşları başta olmak üzere ilgili tüm kurum/kuruluşlarca bu çalışmanın başlatılması ve tamamlanıncaya kadar koordineli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir."

Slogan "Marmara Hepimizin"

Seferberlik, "Marmara Hepimizin" sloganıyla yürütülecek.

Deniz temizliği seferberliğine Marmara Denizi Eylem Planı’nda öngörülen eylemlerle ilgili tüm kurum/kuruluşlar ve Taşra Teşkilatları ile Yerel Yönetimler personel, makine, ekipman ve benzeri bütün imkanları ile çalışmalara destek verecek.

İstanbul'da Koordinasyon merkezi oluşturulacak

Genelgeye göre, çalışmaların takibi için İstanbul’da Koordinasyon ve Bilgilendirme Merkezi oluşturulacak.

İl bazındaki çalışmaların denetimini de Valiliklerde Valinin başkanlığında oluşturulacak Koordinasyon Merkezi yürütecek.