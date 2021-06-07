Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ahmet Şık'ın katıldığı iki ayrı yayında sarf ettiği sözler soruşturma nedeni olarak gösterildi.