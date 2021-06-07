Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Şık hakkında 2 ayrı soruşturma başlatıldı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27. Dönem milletvekili Ahmet Şık hakkında 2 ayrı soruşturma başlattı. Soruşturma nedeni olarak katıldığı programlarda kullandığı ifadeler gösterildi.
Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.
İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Ahmet Şık'ın katıldığı iki ayrı yayında sarf ettiği sözler soruşturma nedeni olarak gösterildi.
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