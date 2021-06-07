Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınıra kazılan tüneli Mehmetçik fark etti
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Hatay Reyhanlı’da Suriye’den Türkiye'ye tünel kazıldığı tespit edildi. Tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Suriye sınırında tespit edilen tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Paylaşımda, "Hatay Reyhanlı’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Hatay Reyhanlı’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/5RaKYKEAYN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2021
Etiketler: Hatay Milli Savunma Bakanlığı
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