Çizgi filmler ile özel içerikler ile İslamiyet anlatılacak. Çocukların İslam dinini doğru şekilde öğrenmesine yardımcı olacak.

TRT Diyanet Çocuk Kanalı kuruluyor.

Kanalın kuruluşu için protokol töreni yapıldı. İmzalar Ankara'da atıldı.

Törene; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren katıldı.

Ali Erbaş: Çocuklarımız doğru bilgiye dayalı programlarla büyüyecek

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklarımızın daha nitelikli, daha doğru bilgiye dayalı programlarla yetişmesine katlı sağlayacaktır. Bu milletimiz adına çok sevindirici bir gelişmedir. Hayırlara vesile olur inşallah" dedi.

İbrahim Eren: Bu kanal çocuklarımızın İslam dinini öğrenmesini sağlayacak

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de şu ifadeleri kullandı:

"TRT Çocuk gibi Türkiye'nin en çok seyredilen çocuk kanalına sahip olan ve buradan kazandığı edinimleri de bu kanala aktaracak olan TRT'nin her iki kurumun birlikte bu kanalı kuruyor olması gerçekten onur verici, gurur verici. Bu kanal inanıyorum ki; çocuklarımıza gelecekte hem geçmişini, dinini, İslam dinini hurafelerden uzak bir şekilde öğrenmesini sağlayacak hem de geleceğe umutla bakmalarını sağlayacaktır."

TRT'nin yeni çocuk ekranı için dini bilgilerin yer aldığı özel içerikler üretilecek. Animasyon ve çizgi filmlerle ahlaki ve dini değerler minik izleyicilere ulaştırılacak.