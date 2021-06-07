Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu Fransız mevkidaşı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Le Drian ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ile yaklaşan NATO Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Türkiye-Fransa ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.
#Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 7, 2021
Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. ???????????????? pic.twitter.com/SxUg44uVxS
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Etiketler: Fransa Mevlüt Çavuşoğlu
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