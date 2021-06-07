Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Le Drian ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ile yaklaşan NATO Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu, Türkiye-Fransa ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.

#Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’la çok boyutlu ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldık.



Fransa’yla ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz. ???????????????? pic.twitter.com/SxUg44uVxS — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 7, 2021

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.