Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeler savcılığa gönderildi
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in hakkında hazırlanan iki fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
HDP'li Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hazırlanan iki ayrı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına iletti.
Ardından fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Bakanlık fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
Sürecin devamında başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek.
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