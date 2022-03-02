Adalet Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) tarafından hazırlanan 'Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi' Ankara'da otelde düzenlenen programla tanıtıldı.

Kadınların adalete erişimini güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yasaların etkin uygulanmasını hedefleyen projenin açılış programına, Adalet Bakanı Yardımcısı Yakup Moğul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı Fatma Öncü, UN Women Türkiye Direktörü Asya Varnabova, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ve çok sayıda davetli katıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Hükumetimiz şiddet konusuna sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da programa mesaj gönderdi.

Emine Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullanıldı:

"Kadına yönelik şiddet maalesef tüm dünyada ortak olarak tecrübe edilen insanlığa musallat olmuş, habis bir durumdur. Şiddetin hiçbir topluma, kültüre ya da coğrafyaya özel olmadığını biliyoruz. Şiddet olgusu sadece maruz kalan kişiyi değil, tüm topluma etki eden yıkıcı bir deneyimdir. Hükumetimiz bu konuya sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyor; şiddetin hiçbir türünü ve bahanesini mazur görmüyor, şiddetle mücadeleyi çok disiplinli bir çalışma alanı olarak ele alıyor. Bu nedenle kurumlarımız ortak çalışmalar yürütüyor. Bu davetin iyi sonuçlar vermesini diliyor, kadınların adalete tam ve eksiksiz eriştikleri bir dünya temenni ediyorum."