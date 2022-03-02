AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin NATO için sıradan bir ülke olmadığını belirten Çelik şunları söyledi:

"Türkiye'nin durduğu nokta, güçlü bir NATO ülkesi olması, Ukrayna ile yakın ilişkileri olması, Rusya ile yakın ilişkileri olması, Türkiye'nin diplomatik açıdan da bir anahtar ülke olduğunu bir kere daha altını çizmiştir. Bugün bir kez daha görülmüştür ki Türkiye'siz NATO olmaz, Türkiye ayrıca NATO'nun sıradan bir ülkesi değildir, kilit ülkelerinden bir tanesidir."

Çelik Montrö Sözleşmesi ile ilgili de açıklamalar yaptı:

"Müttefiklerimiz neyi soruyor şimdi, Montrö'yü nasıl uygulayacaksınız, yaptırımlar konusundaki pozisyonunuz ne olacak, Rusya Ukrayna geriliminde tam olarak nerede duruyorsunuz? Bu soruyu niye soruyorsunuz. Türkiye'nin pozisyonunun sonucu belirleyici ve oyunu değiştireceğini bildiğiniz için soruyorsunuz. Bu kadar kritik bir ülkenin, bu kadar anahtar bir ülkenin ihtiyaçları açısından uyguladığınız ambargo ise kendi kendinizle yüzleşmeniz gereken bir çelişki olarak ortaya çıkıyor."

