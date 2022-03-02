Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar bir haftadır sürüyor. Ülkenin, dört bir yanı hava saldırılarının hedefinde.

Başkent Kiev, Rus güçler tarafından kuşatma altındayken, Odessa’da da gerginlik devam ediyor.

Kentte tam bir seferberlik hakim. Sirenler duyulduğunda sığınaklara inen halk, sesler dindiğinde ülkesi için ihtiyaç malzemelerini topluyor.

Meşhur restoran toplanma alanı oldu



Elbise, battaniye, ilaç ve gıda gibi ihtiyaçlar, cepheye ve ihtiyacı olanlara destek için bir araya getiriliyor.

Yardımların toplandığı yer ise Odessa’nın en meşhur restoranı ve marketi ancak şu an gönüllülerin toplanma alanı.

