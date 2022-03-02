Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Odessa'daki gönüllüler ihtiyaçlar için seferber oluyor
Odessa’da saldırılar şiddetlense de Ukraynalılar seferberlik halinde çalışıyor. TRT Haber, Odessa’daki gönüllülerin sığınak ve erzak deposuna çevirdiği kentin meşhur restoranındaki son durumu görüntüledi.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar bir haftadır sürüyor. Ülkenin, dört bir yanı hava saldırılarının hedefinde.
Başkent Kiev, Rus güçler tarafından kuşatma altındayken, Odessa’da da gerginlik devam ediyor.
Kentte tam bir seferberlik hakim. Sirenler duyulduğunda sığınaklara inen halk, sesler dindiğinde ülkesi için ihtiyaç malzemelerini topluyor.
Meşhur restoran toplanma alanı oldu
Elbise, battaniye, ilaç ve gıda gibi ihtiyaçlar, cepheye ve ihtiyacı olanlara destek için bir araya getiriliyor.
Yardımların toplandığı yer ise Odessa’nın en meşhur restoranı ve marketi ancak şu an gönüllülerin toplanma alanı.
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