Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rusya tarafından kuşatma altında. Dün akşam saatlerindeki bombardımanların şiddeti arttı. İlk kez bu kadar merkeze yakın düşen füzeler oldu.

Hava saldırılarıyla sallanan Kiev’in batısında yer alan ve kentin sembollerinden biri olan televizyon kulesi Rus saldırılarının hedefi oldu.

TRT Haber ekibi o kulenin bulunduğu noktayı görüntüledi.

Kiev’in batısında yer alan ve kentin sembollerinden biri olan televizyon kulesi Rus saldırılarının hedefi oldu. TRT Haber ekibi o kulenin bulunduğu noktadan kentteki son durumu aktardı. pic.twitter.com/TL1ZNDzO4n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 2, 2022

5 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda 2 füze kullanıldı. Füzelerden biri kuleye gelirken, diğeri çevresine isabet etti.

Yaralıların olduğu saldırıda, 5 kişi hayatını kaybetti.

Televizyon yayınları kesildi

385 metre uzunluğundaki kulenin çelik aksamında ufak çaplı hasarlar oluştu.

Televizyon yayınlarının devam etmesi için teknik ekipler, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



