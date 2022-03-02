Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle istişare toplantısı yaptı
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile istişare toplantılarının üçüncüsüne başkanlık etti.
Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alındı. Ekonomi de toplantının diğer gündem başlıkları arasında yer aldı. 2023 seçimleri öncesinde illere ilişkin değerlendirme yapıldı.
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Genel merkezde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü.
Etiketler: AK Parti Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna
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