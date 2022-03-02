Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile istişare toplantılarının üçüncüsüne başkanlık etti.

Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alındı. Ekonomi de toplantının diğer gündem başlıkları arasında yer aldı. 2023 seçimleri öncesinde illere ilişkin değerlendirme yapıldı.

[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]

Genel merkezde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü.