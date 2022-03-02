Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmet Aydın ve ağabeyinin tutukluluğunun devamına karar verildi
Çiftlik Bank davasında mahkeme, Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmaya sistemin kurucusu Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın katıldı.
Kimlik tespitlerinin ardından savunmalarını yapan Aydın kardeşler, haklarındaki suçlamaları reddettiler.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Aydın ve ağabeyinin tutukluluğunun devamına hükmetti.
Şirketlerin borç ve alacak durumuna ilişkin menkul varlıkların incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar verildi.
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında açılan 3 ayrı davanın görülmesine 11 Mayıs'ta devam edilecek.
Etiketler: Çiftlik Bank Mehmet Aydın
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