Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY Türk vatandaşları için tahliye seferlerine başladı
[Fotoğraf: AA ]
Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla Romanya'nın başkenti Bükreş'e ulaştırılan Türk vatandaşları tahliye seferleri ile Türkiye'ye getiriliyor.
Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan nakledilen Türk vatandaşları Türk Hava Yolları'nın tahliye uçakları ile İstanbul Havalimanı'na getirilecekler.
TK-3271 sefer sayılı ilk tahliye uçağının akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Havayolu şirketinin Bükreş Otopeni Havalimanı'ndan bugün ve yarın toplam 12 tahliye seferi yapması planlanıyor.
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