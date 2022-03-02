Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay: Kazakistan ile diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl dönümü kutlu olsun
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazakistan arasında 30 yıl önce başlayan diplomatik ilişkilerin yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutladı.
Oktay, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.
Dost ve kardeş ülke #Kazakistan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümü kutlu olsun. pic.twitter.com/S5flqHkm2s— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 2, 2022
Etiketler: Fuat Oktay Kazakistan
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