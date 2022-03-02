Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutladı.

Oktay, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.