Azerbaycan Teknik Üniversitesi tarafından, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verildi.

Bayraktar, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine takdim edilen fahri doktora unvanı için teşekkür etti.

"TEKNOFEST hazırlıkları tam gaz devam ediyor." diyen Bayraktar, Bakü'de ve festival alanında büyük heyecan gördüğünü belirtti.

"İlk defa bir savaş uçağı ile uçmak Can Azerbaycan semalarında nasip oldu"

Bayraktar, dün 2 adet AKINCI insansız hava aracının Batı Trakya'dan 2 bin kilometre uçarak Bakü'ye geldiğini hatırlatarak, "Dün AKINCI Bakü semalarında uçarken ben de Mig-29 savaş uçağıyla AKINCI'nın kolunda uçma imkanına sahip oldum. Bu benim için çocukluktan beri bir hayaldi. Çok heyecanlıydı. TEKNOFEST Azerbaycan'da sürpriz gösteriler de olacak. Tüm milletimizi, tüm Türk alemini, tüm insanlık alemini TEKNOFEST Azerbaycan'a davet ediyorum." dedi

“Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla.”



İlk defa bir savaş uçağı ile uçmak Can Azerbaycan semalarında nasip oldu.



MiG-29 ile #AKINCI'nın kolunda #TEKNOFEST için Bakü üzerinde uçmanın duygusu anlatılamaz...✈️ ????#TEKNOFESTAZERBAYCAN ???????????????? pic.twitter.com/MQSXQW3OGf — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 25, 2022

Bayraktar, uçuşu Azerbaycan Hava Kuvvetleri Muharip Kuvvetler Komutan Yardımcısı Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile birlikte gerçekleştirdi. Bakü’de bulunan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen uçuş öncesi SoloTürk’ün ilk pilotu olan MSB Kooordinatörü Hava Pilot Albay Murat Keleş’ten brifing alan Selçuk Bayraktar ve Albay Zaur Rüstemov, daha sonra çift kabinli MiG-29’a geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Hususi pilot lisansına sahip olan Selçuk Bayraktar ve Zaur Rüstemov’un uçtuğu savaş uçağı MiG-29’a, TEKNOFEST Azerbaycan’da uçuş gösterisi yapacak olan milli TİHA Bayraktar AKINCI da eşlik etti.

Savaş uçağı MiG-29 ve Bayraktar AKINCI TİHA’nın Bakü semalarında gerçekleştirdiği kol uçuşu şehirden heyecanla izlendi. MiG-29’a manevralar ve kol uçuşunun bir bölümünde Selçuk Bayraktar kumanda etti.

[Fotoğraf: DHA]

Savaşta yaptığı görevler nedeniyle Karabağ Madalyası alan Hava Pilot Albay Zaur Rüstemov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 30 yıllık işgalin sonlanmasına yaptığı katkı nedeniyle Karabağ Nişanı’na layık görülen Selçuk Bayraktar’ın birlikte gerçekleştirdiği uçuş yaklaşık 1 saat sürdü. Bayraktar ve Rüstemov uçuşun ardından hava üssünde bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

[Fotoğraf: DHA]